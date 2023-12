San Marino. Nazionale: a marzo la doppia sfida amichevole con Saint Kitts e Nevis

Annunciato l’accordo ufficiale tra le Federcalcio di San Marino e Saint Kitts e Nevis: i prossimi 20 e 24 marzo 2024, il San Marino Stadium di Serravalle ospiterà per la prima volta una Nazionale della CONCACAF per incontri ufficiali, seppur amichevoli, nel territorio della Repubblica. Gli orari dei calci d’inizio devono ancora essere stabiliti, ma si presumono in prima serata. La selezione caraibica, attualmente al 147° posto nel ranking FIFA, ha già affrontato due volte squadre europee, entrambe contro Andorra, giocando in casa degli avversari. Nel 2015, i caraibici hanno vinto 1-0, mentre il 25 marzo 2022 gli europei hanno trionfato con lo stesso risultato. La sfida di mercoledì 20 marzo 2024 segnerà anche il debutto ufficiale di Roberto Cevoli come Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino, presentato alla stampa lo scorso sabato.