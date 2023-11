San Marino. Nazionale a scuola: la divisa azzurra in dono agli studenti di Prima Elementare

La Nazionale è di tutti, tanto dei tifosi di oggi quanto di quelli del domani. Se il programma legato ai neonati, lanciato nel 2023, è confermato anche per l’anno venturo, la Federcalcio di San Marino ha promosso per la seconda stagione sportiva – pardon, anno scolastico – l’iniziativa a favore degli studenti di Prima Elementare delle scuole sammarinesi. A tutti loro, infatti, la FSGC ha donato le maglie azzurre che i Titani indossano abitualmente in campo internazionale – naturalmente con taglia unica pensata per bambini della loro età.

Il plesso scolastico a cui simbolicamente e ufficialmente la Federcalcio ha fatto visita, demandando la consegna delle maglie ad Andrea Nardoni (Responsabile dell’Area Commerciale e Marketing) e Andrea Zoppis (Supporter Liaison Officer), è stata “Il Faro Bianco” di Acquaviva. Oltre al prezioso cimelio, che fin da subito crea un tangibile legame tra bambini e bambine con la Nazionale di calcio del proprio paese, anche una pergamena con gli auguri da parte del Presidente Marco Tura per un brillante e proficuo percorso scolastico, nonché un voucher per porter assistere alla sfida tra San Marino ed Italia dello scorso giovedì.

FSGC | Ufficio Stampa