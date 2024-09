San Marino. Nazionale, Cevoli: “Profilo basso, vogliamo continuare a crescere”

La Nazionale di San Marino sarà in campo oggi allo Zimbru per affrontare in amichevole ufficiale la Moldavia. L’appuntamento è per le ore 18:00 in Italia, con diretta televisiva su San Marino RTV Sport (ch. 93 DTT) e web radio gratuita su Titani.tv.

In conferenza stampa, Roberto Cevoli e Matteo Valli Casadei sono stati rintuzzati dalla stampa locale sia in merito al recente successo sul Liechtenstein che sull’imminente impegno a Chisinau: “L’obiettivo centrato con il Liechtenstein ha un’importanza enorme, che ci infonde maggiore consapevolezza. Vincere dopo tanti anni ti lascia qualcosa di importante – è innegabile. A mio parere – prosegue il CT Cevoli –, dobbiamo mantenere un profilo basso e confermarci umili nel lavoro e nell’atteggiamento perché diversamente è facile incorrere in brutte figure. La Moldavia rappresenta in tal senso un esame di valore per noi. L’obiettivo è quello di alimentare il processo di crescita che pensiamo di aver imboccato: vogliamo quindi confermarci domani, pensando di fare un ulteriore passo in avanti. Incroceremo una squadra con una precisa identità di calcio, che sviluppa una buona proposta collettiva potendo contare anche su più d’una spiccata individualità in tutti i reparti”.

Tra i protagonisti in campo giovedì scorso e probabilmente confermato domani nella catena di centrocampo sammarinese, il 19enne Matteo Valli Casadei: “La partita di domani ha un valore determinante, soprattutto in termini di conferma di quanto buono fatto giovedì scorso e per dimostrare di poter dire la nostra in tutte le gare. Dovremo affrontarla con la testa giusta e tentare di fare bene quello che sappiamo fare e il mister ci chiede di portare in campo”.

Saranno dunque 22 i giocatori a disposizione di mister Cevoli per la trasferta in Moldavia: