San Marino. Nazionale: domani l’amichevole con Andorra all’Estadi Nacional

La Nazionale di San Marino guarda alla sfida amichevole con Andorra, in programma domani all’Estadi Nacional a partire dalle ore 18:00 (diretta su San Marino RTV e web radio su TITANI.TV). Come preannunciato, non farà parte del gruppo-squadra Filippo Berardi – rientrato nella mattinata di ieri in Italia per raggiungere il proprio club di appartenenza. I restanti venticinque calciatori convocati da Roberto Cevoli per questa doppia trasferta saranno tutti a disposizione del Commissario Tecnico nell’incontro di domani. A differenza della UEFA Nations League, infatti, le amichevoli internazionali FIFA consentono di disporre in distinta fino a ventisei giocatori.

In conferenza stampa sono intervenuti il selezionatore biancazzurro e Tommaso Benvenuti, forte candidato al debutto da titolare dopo due spezzoni con Liechtenstein e Gibilterra. “Sappiamo che ci attende una partita difficile, perché Andorra è una squadra di comprovate qualità – benché possiamo considerarla tra quelle più vicine a noi, in termini di livello complessivo. Nonostante la sconfitta a Gibilterra – prosegue l’esterno difensivo in forza alla Primavera del Sassuolo – le sensazioni sono positive, siamo consapevoli di aver lavorato bene ed aver offerto una buona prestazione. L’auspicio è di riuscire a replicarla domani”. Sull’ampio spazio garantito ai giovanissimi in Nazionale, specialmente dall’avvento di Roberto Cevoli, commenta: “Il nuovo staff tecnico ha avviato un cambio generazione che ha permesso a molti calciatori, anche della mia età, di esordire anche da titolari. Penso ci siano in generale i presupposti per fare bene tanto domani, quanto in futuro”.

Mister Cevoli, a ventiquattro ore dalla gara dell’Estadi Nacional, prova a fare le carte all’incontro: “Andorra è una formazione di valore, tanto in termini di qualità che di quantità. Per noi non esistono partite meno importanti di altre ed anche queste amichevoli devono essere considerate da tutti un’opportunità. In particolare – aggiunge – per dare continuità al lavoro che condividiamo in allenamento con i ragazzi, oltre che soprattutto per loro che anche in queste partite devono vedere un’occasione per migliorare ogni aspetto del proprio gioco in campo internazionale. Ci sarà – conclude – per molti giovani di mettere minuti nelle gambe e maturare esperienza in questo genere di incontri, per i quali dovranno farsi trovare pronti ora e in futuro”.

Questi i giocatori convocati da Roberto Cevoli per Andorra-San Marino: