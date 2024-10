San Marino. Nazionale: Gibilterra passa di misura su un San Marino di coraggio e qualità

La seconda volta di San Marino a Gibilterra è la prima all’Europa Point Stadium, visti i lavori di rinnovamento che stanno interessando il Victoria Stadium in questi mesi. Tra i Biancazzurri parte dalla panchina Sensoli, match-winner della sfida al Liechtenstein dello scorso 5 settembre. I padroni di casa si confermano tremendamente pericolosi su palla inattiva, costringendo il pacchetto difensivo sammarinese ad un paio di chiusure nel primo quarto d’ora. In particolare, al 5’ un corner di Walker filtra in area piccola con San Marino a chiudere in extremis su Torrilla. Sul fronte opposto, Zannoni – alla prima da titolare dopo due spezzoni nella precedente finestra internazionale – recupera sulla trequarti e libera un destro immediato che si spegne abbondantemente a lato. La porzione centrale del primo tempo è la migliore per Gibilterra, che si mette le mani nei capelli al quarto d’ora per la traversa colpita da Lopes a portiere battuto. San Marino risponde con un calcio d’angolo di Zannoni che Rossi non riesce a deviare verso lo specchio per una questione di millimetri: è questa l’ultima giocata del centrale, costretto ad alzare bandiera bianca al 28’ lasciando a Giacomo Valentini il proprio posto in campo. Nel finale di frazione San Marino cresce in maniera esponenziale: corre il 33’ quando Contadini sventaglia sul lato opposto, dove Tosi ammorbidisce il pallone porgendolo di prima a Zannoni che – liberatosi di un avversario – libera la conclusione dai venti metri, spedendo alto. Il centrocampista offensivo sammarinese, oggi schierato come mezz’ala, è protagonista anche due minuti più tardi quando Contadini lo pesca in piena area di rigore: perfetto nell’inserimento, non riesce a colpire nel migliore dei modi la girata che sorvola la trasversale. La migliore opportunità per San Marino si concretizza però al 39’: Contadini ruba palla a centrocampo e dialoga con Zannoni, bravo ad imbucare per Nanni. L’attaccante supera Banda, la cui deviazione è però determinante nel rallentare la corsa del pallone – neutralizzato da Lopes nei pressi della linea di porta. Prima dell’intervallo, contropiede di Gibilterra – momentaneamente in superiorità numerica per le cure mediche prestate a Contadini – che gli uomini di Julio Ribas gestiscono male con De Barr, impreciso nell’ultimo passaggio per Scanlon.

Nella ripresa Gibilterra parte in quarta, collezionando corner in apertura e mangiandosi le mani per la deviazione di Torrilla – allontanata dal bersaglio grosso da Valli Casadei. A cavallo dell’ora di gioco gli episodi chiave: Zannoni ruba palla ai venti metri e cerca la puntata da dentro l’area, spedendo alto. Cinque minuti dopo, Gibilterra passa: De Barr sfugge a Valentini e Tosi per cambiare immediatamente versante, dove Britto indovina il diagonale mancino che fredda Colombo. San Marino reagisce alla grande, prendendo in mano la partita. Contadini è sfortunato nel rimpallo generato dal traversone di Tosi, mentre al 74’ si butta dentro sul filtrante di Nanni – venendo chiuso sul più bello. Un minuto più tardi ci prova Nanni, ma il suo tentativo dal limite è smorzato da un avversario per la presa facile di Banda. Corre l’85’ quando Contadini si lancia in transizione, bruciando il diretto marcatore per entrare in area di rigore: lì ha preferito cercare un compagno in area anziché mettersi in proprio, così che Banda è potuto risultare decisivo anticipando Lazzari. L’estremo di casa è attento anche sul destro di Michael Battistini dal limite, mentre al 90+6’ i neoentrati Tommaso Benvenuti e Fabbri confezionano l’ultima occasione, conclusa con una zuccata alta del classe ’02. Al triplice fischio di Zwayer, Gibilterra si ritrova prima in classifica del Gruppo D2 con un punto in più di San Marino, autore di una prestazione coraggiosa, volitiva e qualitativa in cui a mancare è stato solo il gol – più che meritato per il volume di gioco prodotto.

UEFA Nations League, 3. giornata | Gibilterra-San Marino 1-0

GIBILTERRA [4-2-3-1]

Banda; Jolley (90+3’ Pozo), Annesley, Lopes, Olivero; Torrilla, Bent; Scanlon (77’ Ronan), Walker, Britto; De Barr (88’ Bartolo)

A disposizione: Lopez, Hankins, Ronco, De Haro, Casciaro, El Hmidi, Santos, Jessop, Ruiz

Allenatore: Julio Ribas

SAN MARINO [4-3-2-1]

Colombo; G. Benvenuti (81’ Fabbri), Cevoli, Rossi (28’ Valentini), Tosi (81’ T. Benvenuti); Valli Casadei, Mi. Battistini, Zannoni (70’ Lazzari); Contadini, Berardi (70’ Sensoli); Nanni

A disposizione: De Angelis, Zavoli, Vitaioli, Pasolini, Giocondi, Giacopetti, Mularoni

Allenatore: Roberto Cevoli

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Assistenti: Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER)

Quarto ufficiale: Florian Badstübner (GER)

Marcatori: 62’ Britto

Ammoniti: Tosi, Valli Casadei, De Barr, Britto, Zannoni, Mi. Battistini, Lazzari, Torrilla, T. Benvenuti, Sensoli



Note: 800 spettatori (sold-out)

