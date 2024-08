SAN MARINO. Nazionale: i Titani di Cevoli al lavoro in vista delle sfide di settembre

La Nazionale di San Marino scalda i motori in vista delle due partite di settembre che daranno il via alla stagione 2024-25. Ieri i Titani del CT Roberto Cevoli si sono ritrovati per un primo allenamento ad Acquaviva mentre sabato 10 agosto effettueranno un’amichevole contro il Ravenna allo stadio “Romeo Benelli” (calcio d’inizio alle 19:00).

Successivamente i Biancoazzurri faranno anche un test casalingo al San Marino Stadium contro il Forlì nella giornata di giovedì 22 agosto alle ore 20:00.

Ricordiamo infine che la Nazionale sammarinese affronterà il Liechtenstein giovedì 5 settembre alle 20:45 allo Stadium nella prima giornata di UEFA Nations League per poi sfidare la Moldavia il 10 settembre in amichevole ufficiale a Chisinau.

FSGC | Ufficio Stampa