San Marino. Nazionale: in arrivo un amichevole con la Moldavia

Nuovo impegno internazionale per i Titani di Roberto Cevoli. È stata infatti ufficializzata per martedì 10 settembre 2024 l’amichevole tra la Nazionale di San Marino e la Moldavia. La sfida si giocherà allo Zimbru Stadium della capitale Chisinau, con calcio d’inizio previsto alle ore 19:00 locali (le 18:00 a San Marino). Sarà questo un secondo appuntamento nel mese di settembre per i Biancoazzurri di Cevoli che qualche giorno prima – giovedì 5 settembre – esordiranno in Nations League contro il Liechtenstein nelle mura amiche del San Marino Stadium.

Sono ben otto i precedenti tra la Nazionale di San Marino e la Moldavia: gli ultimi risalgono entrambi al 2018, nel doppio confronto di Nations League, con Franco Varrella in panchina per i Titani. Si è giocato anche due volte per le qualificazioni ai Mondiali di Brasile 2014, due volte per la corsa agli Europei del 2012 e altre due amichevoli ufficiali datate 2017 e 2000. I precedenti sorridono tutti ai moldavi, con nessuna rete segnata dai Biancoazzurri.

FSGC | Ufficio Stampa