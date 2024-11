San Marino. Nazionale in Liechtenstein, Cevoli e Nanni: “Partita dura, ma vogliamo i tre punti”

La Nazionale di San Marino è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri al Rheinpark Stadion di Vaduz, capitale del Liechtenstein, dove questa sera affronterà la selezione di casa nella partita che determinerà le sorti delle tre iscritte al Gruppo D2 di UEFA Nations League 2024-25. Gibilterra, mal che vada, chiuderà al secondo posto; il Liechtenstein non può ambire a più della piazza d’onore per evitare di chiudere in ultima posizione.

San Marino, attualmente occupante proprio la casella intermedia, ha davanti a sé uno spartiacque: vincere per la promozione in Lega C, pareggiare per centrare i play-off che si disputeranno a marzo 2026 o patire una sconfitta che significherebbe chiudere in coda nonostante i quattro punti sin qui raccolti.

“I ragazzi stanno molto bene, tanto dal punto di vista fisico, quanto da quello mentale – assicura Roberto Cevoli nella conferenza stampa prepartita. Siamo pronti per giocare una partita importante e stimolante, come del resto lo saranno i nostri avversari. Mi aspetto una gara tosta come all’andata, quando siamo riusciti a vincere per un episodio. Si tratta di partite complicate, in cui anche loro hanno tanto da chiedere e altrettanto da perdere. Non ci regaleranno niente, questo dobbiamo saperlo, e da parte nostra dobbiamo fare del nostro meglio”.

Prova a fare le carte alla gara di domani anche Nicola Nanni, uomo copertina nell’1-1 con Gibilterra dell’altro ieri – centrato grazie ad un suo calcio di rigore trasformato al 90+2’. “Come ha detto il mister, ci attende una partita complicata. Al di là del mio gol, credo sia importante concentrarci su noi stessi e non è certo importante chi dovesse riuscire a segnare; vogliamo arrivare ai tre punti”. All’orizzonte una partita non solo fisica, assicura Nanni: “Il Liechtenstein gioca molto la palla e questo potrebbe regalare meno duelli o seconde palle rispetto alla sfida con Gibilterra. Ciò non toglie che sarà per certo una partita maschia perché loro sono obbligati a vincere, noi vogliamo fare altrettanto e non ci tireremo indietro”.

In chiusura Roberto Cevoli rafforza un concetto che i Titani stanno dimostrando di assorbire con sempre maggiore disinvoltura: “Anche questa sera scenderemo in campo per cercare il successo, stiamo acquisendo questa mentalità e cercheremo di averla sempre. I ragazzi hanno capito che per cercare di fare bene le cose è indispensabile partire dal giusto approccio alle partita; quindi, cercheremo di vincere dal primo all’ultimo minuto, anche domani”.

Questo l’elenco dei ventitré calciatori convocati da Roberto Cevoli in vista della quarta ed ultima giornata del Gruppo D2 di UEFA Nations League 2024-25: