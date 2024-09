San Marino. Nazionale: indisponibile Vitaioli, in ventidue contro il Liechtenstein

Brutta sorpresa in mattinata per la Nazionale di San Marino, che dopo l’allenamento di ieri sera aveva individuato e ufficializzato la lista dei ventitré convocati per la sfida di UEFA Nations League con il Liechtenstein (stasera, ore 20:45). Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli aveva scelto di privarsi di D’Addario, che seguirà l’incontro dalla tribuna. A liste ormai bloccate, purtroppo, è sopraggiunta l’indisponibilità di Matteo Vitaioli – questa mattina malato e quindi costretto a dare forfait per l’importante incontro della serata.

Saranno dunque 22 i giocatori a disposizione di mister Cevoli per questa sera:

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB P G 1 COLOMBO Edoardo POR 24/01/2001 – 4 – 16 ZAVOLI Matteo POR 06/07/1996 La Fiorita – – 2 DE ANGELIS Mirco POR 03/03/2000 Virtus – – 4 BENVENUTI Giacomo DIF 03/02/2006 Sassuolo – – 3 BENVENUTI Tommaso DIF 03/02/2006 Sassuolo – – 5 CEVOLI Michele DIF 22/07/1998 Juvenes-Dogana 23 – 6 ROSSI Dante Carlos DIF 12/07/1987 Tropical Coriano 33 – 12 TOSI Alessandro DIF 28/04/2001 San Marino Calcio 17 – 13 FRANCIOSI Simone DIF 03/09/2001 Pietracuta 10 1 14 VALENTINI Giacomo DIF 26/06/2001 Juvenes-Dogana 1 – 15 PASOLINI Marco DIF 26/04/2003 Pietracuta 1 – 8 GOLINUCCI Enrico CEN 16/07/1991 Folgore 44 – 10 CAPICCHIONI Lorenzo CEN 19/01/2002 – 12 – 11 CONTADINI Andrea CEN 18/08/2002 Pietracuta 4 – 17 GOLINUCCI Alessandro CEN 10/10/1994 Virtus 51 1 18 ZANNONI Samuele CEN 29/04/2002 Pietracuta – – 21 BATTISTINI Michael CEN 08/10/1996 Libertas 26 – 22 MULARONI Marcello CEN 08/09/1998 Cosmos 43 – 23 VALLI CASADEI Matteo CEN 01/06/2005 Vanchiglia 1 – 9 NANNI Nicola ATT 02/05/2000 – 38 1 19 GIACOPETTI Nicolas ATT 05/06/2006 San Marino Academy – – 20 SENSOLI Nicko ATT 14/06/2005 San Marino Academy 3 –

I biglietti di San Marino-Liechtenstein (5 settembre, 20:45) e San Marino-Turchia (U21 – 10 settembre, 20:30) sono ancora disponibili: per info e modalità di acquisto, visita www.fsgc.sm/biglietteria.

FSGC