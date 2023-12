San Marino. Nazionale: la FSGC ringrazia Costantini per il biennio alla guida dei Titani

Il comunicato della FSGC riporta i ringraziamenti all’ex allenatore della Nazionale di calcio di San Marino, Fabrizio Costantini, e al suo staff per il loro impegno nel corso degli ultimi due anni. Nonostante il lavoro svolto, il Consiglio Federale ha deciso di non rinnovare il contratto con il tecnico sammarinese. Il comunicato sottolinea anche che la gestione tecnica uscente ha portato alla luce il potenziale dei calciatori della Nazionale, che si sta attualmente affermando come una delle migliori selezioni di sempre. Nella volontà di migliorare ulteriormente, la Federazione di Calcio di San Marino presenterà il nuovo allenatore della Nazionale in una conferenza stampa il 16 dicembre.