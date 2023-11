San Marino. Nazionale, oggi c’è il Kazakhstan all’Astana Arena per l’ultima trasferta dell’anno

Ad oltre 5500 chilometri di distanza dal Titano, la Nazionale di Fabrizio Costantini è pronta per l’ultima trasferta stagionale nel suo percorso alle Qualificazioni ad EURO 2024. Oggi i Biancazzurri sfideranno ad Astana i padroni di casa del Kazakhstan, protagonisti di un cammino che li vede a sorpresa tra le squadre che possono puntare alla fase finale dell’Europeo del prossimo anno previsto in Germania.

Proprio nell’impianto della capitale kazaka ieri si è tenuta la consueta conferenza stampa, davanti ad un considerevole gruppo di giornalisti. A parlare c’era ovviamente il CT dei Titani, Fabrizio Costantini: “Affrontiamo una squadra che fa del gruppo la sua forza principale. Sarà una partita complicata perché il Kazakhstan si giocherà la qualificazione. Hanno fatto un grande cammino e passo dopo passo stanno diventando tra le migliori di tutta Europa”.

Nell’ultimo precedente dello scorso 17 giugno in cui si è giocato all’Ennio Tardini di Parma, i Titani hanno fatto una delle migliori prestazioni dell’anno – salvo poi cedere ai kazaki – ma il tecnico sammarinese sa che questa sarà una partita diversa: “Proveremo a giocare come sappiamo, consapevoli che loro vorranno sbloccarla subito. Non dimentichiamo che all’Astana Arena è caduta anche la Danimarca”.

A proposito degli scandinavi – primi nel gruppo H assieme alla Slovenia a quota 19 punti, dietro proprio il Kazakhstan a 15 – Costantini dribbla al meglio alcune domande provocatorie dei curiosi giornalisti kazaki e si concentra sulla sfida di domani ripartendo proprio dall’ultima gara con la Danimarca: “Di norma segniamo pochi gol ma nell’ultima partita ci siamo riusciti facendo una grande prestazione. Domani proveremo a fare altrettanto seppur consapevoli che troveremo una squadra che concederà poco, vista la posta in palio molto alta per loro”.

All’Astana Arena è previsto sold-out, con trentamila spettatori pronti a spingere la nazionale gialloblu. Questo non spaventa, anzi carica Lorenzo Capicchioni: “Giocare davanti a così tante persone – commenta il centrocampista in conferenza – ci spinge e ci motiva. Sappiamo però di affrontare una squadra molto attrezzata. Il gruppo sta bene e ci stiamo adattando al meglio anche ad un fuso orario diverso dal solito. Siamo pronti per la gara di domani”.

La partita dell’Astana Arena tra Kazakhstan e San Marino è in programma oggi alle ore 21:00 locali – le 16:00 in Italia – e sarà possibile seguirla in diretta radio streaming su Titani.tv, così come in televisione su San Marino RTV Sport (canale 93 del Digitale Terrestre).

FSGC