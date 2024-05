San Marino. Nazionale rugby a 7: un quadrangolare per preparare la Conference 1 a Belgrado

La Nazionale di rugby a 7 torna in campo domenica 12 maggio a Chiesanuova con un quadrangolare insieme a Cavaliers, Ravenna e Romagna. Il torneo si svolgerà dalle 11.00 alle 17.00. Il prossimo appuntamento in campo internazionale è dietro l’angolo per la Federazione Sammarinese Rugby: a Belgrado, l’8 e 9 giugno, si terrà il torneo di Conference 1 che vedrà impegnata la Nazionale sammarinese e questa manifestazione rappresenta un momento importante per il tecnico Giovanni Gianesini e il vice Mirco Sergi di testare la condizione degli atleti e mettere minuti nelle gambe. La Federazione invita tutti quanti alla partecipazione, per vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Saranno presenti stand gastronomici.