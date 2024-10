San Marino. Nazionale: scatta l’operazione Gibilterra per ventisei giocatori

La Nazionale di San Marino è pronta ad affacciarsi sulla finestra internazionale di ottobre, puntando dritta alla gara di giovedì prossimo all’Europa Point di Gibilterra . Lì, i Titani ci arriveranno con i galloni della capolista del Gruppo D2 di UEFA Nations League, grazie al successo maturato a Serravalle con il Liechtenstein ed il successivo pareggio tra alpini e gibilterriani. Successivamente, i Biancazzurri voleranno direttamente ad Andorra per disputare un’amichevole ufficiale con i pirenaici padroni di casa.

Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le convocazioni per gli allenamenti ufficiali di lunedì e martedì prossimo (Acquaviva, ore 19:00) che coinvolgeranno ventisei giocatori – in lista per un posto sul volo charter per Gibilterra. Nel lotto anche Filippo Berardi che, se convocato, prenderà parte alla sola gara di UEFA Nations League.

Questi i giocatori convocati da Roberto Cevoli:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB P G COLOMBO Edoardo POR 24/01/2001 – 6 – DE ANGELIS Mirco POR 03/03/2000 Virtus – – ZAVOLI Matteo POR 06/07/1996 La Fiorita – – BENVENUTI Giacomo DIF 03/02/2006 Sassuolo 2 – BENVENUTI Tommaso DIF 03/02/2006 Sassuolo 1 – CEVOLI Michele DIF 22/07/1998 Juvenes-Dogana 25 – FABBRI Filippo DIF 07/01/2002 – 26 1 FRANCIOSI Simone DIF 03/09/2001 Pietracuta 10 1 PASOLINI Marco DIF 26/04/2003 Pietracuta 2 – ROSSI Dante Carlos DIF 12/07/1987 Tropical Coriano 34 – TOSI Alessandro DIF 28/04/2001 San Marino Calcio 19 – VALENTINI Giacomo DIF 26/06/2001 Juvenes-Dogana 2 – BATTISTINI Michael CEN 08/10/1996 Libertas 28 – CONTADINI Andrea CEN 18/08/2002 Pietracuta 6 – GIOCONDI Simone CEN 28/04/2002 Tivoli 2 1 GOLINUCCI Alessandro CEN 10/10/1994 Virtus 52 1 GOLINUCCI Enrico CEN 16/07/1991 Folgore 44 – LAZZARI Lorenzo CEN 06/06/2003 San Marino Calcio 12 1 MULARONI Marcello CEN 08/09/1998 Cosmos 45 – VALLI CASADEI Matteo CEN 01/06/2005 Vanchiglia 3 – ZANNONI Samuele CEN 29/04/2002 Pietracuta 2 – BERARDI Filippo ATT 18/05/1997 Vibonese 30 3 GIACOPETTI Nicolas ATT 05/06/2006 San Marino Academy 2 – NANNI Nicola ATT 02/05/2000 Torres 39 1 SENSOLI Nicko ATT 14/06/2005 San Marino Calcio 5 1 VITAIOLI Matteo ATT 27/10/1989 La Fiorita 95 1

