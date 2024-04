SAN MARINO. Nel torneo Open femminile Iryna Horai si qualifica per il tabellone principale con Maria Luce Ossani ed Ilaria Rondinelli

Nel torneo Open femminile Iryna Horai si qualifica per il tabellone principale con Maria Luce Ossani ed Ilaria Rondinelli

Serie C femminile: il San Marino Tennis Club inizia i play-off sui campi di San Martino in Rio (Reggio Emilia)

SAN MARINO. Tra il torneo nazionale Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Montecchio che entra nel vivo e la partenza, prevista domani, dell’Open dei Castelli, è davvero un momento di grande intensità organizzativa per il San Marino Tennis Club, con il supporto della Federazione.

Partiamo dall’Open. Dal tabellone di 3° l’ultima a qualificarsi è stata Alessia Iannucci, poi i primi match del tabellone finale hanno messo in luce il talento di alcune giovanissime, come Agnese Stagni (Centro Tennis Argenta), la ravennate Gaia Donati, figlia d’arte di Monica Scartoni, ottima giocatrice di livello nazionale ed anche impegnata nel circuito internazionale, ora maestra. Gaia Donatio due anni fa è arrivata in finale alla Coppa Lambertenghi, il campionato italiano Under 12 ed ha tutte le qualità per farsi strada nel tennis che conta. In bella evidenza un’altra giovanissima romagnola, Crystal Aratari, allieva della Galimberti Tennis Academy.

Turno di qualificazione: Maria Luce Ossani (3.1, n.3)-Giorgia Benedettini (3.2) 1-6, 6-2, 11-9, Alessia Iannucci (3.1, n.1)-Alice Rossi (3.2) 6-4, 6-4.

Tabellone finale, 1° turno: Agnese Stagni (2.8)-Iryna Horai (3.3) 6-0, 6-3, Gaia Donati (2.8)-Camilla Fabbri (2.8) 6-4, 6-4. 2° turno: Crystal Aratari (2.8)-Ilaria Rondinelli (3.1) 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.

Per ogni informazione si può contattare Alessandro Giuliani (347-2242635).