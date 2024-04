San Marino. Nel torneo Open femminile la promettente ravennate Sara Aber è la prima a guadagnare i quarti di finale

SAN MARINO. La giovanissima ravennate Sara Aber, portacolori del Ct Zavaglia, è stata la prima giocatrice a qualificarsi per i quarti di finale nel torneo nazionale Open del San Marino Tennis Club. In un derby Under la romagnola ha battuto Agnese Stagni (Centro Tennis Argenta). In evidenza nei turni precedenti Maria Luce Ossani, Crystal Aratari, Gaia Donati, che approda ai quarti per il forfait di Victoria Zenato (2.6), e Stella Cassini.

Tabellone finale, 1° turno: Maria Luce Ossani (3.1)-Gloria Cassini (2.8) 6-0, 6-2. 2° turno: Crystal Aratari (2.8)-Ilaria Rondinelli (3.1) 6-2, 6-1, Gaia Donati (2.8)-Clara Sansoni (2.8) 6-3, 6-4, Stella Cassini (2.8)-Alessia Iannucci (3.1) 6-0, 7-5. Ottavi: Sara Aber (2.6)-Agnese Stagni (2.8) 6-3, 6-0,

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.