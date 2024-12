San Marino. Next Time: 10 anni di grandi eventi e di emozioni che prendono vita

Con l’inaugurazione ufficiale de “Il Natale delle Meraviglie” di sabato scorso, è entrato nel vivo il periodo natalizio che vede NexTime Eventi, ormai da anni, protagonista a livello nazionale ed internazionale nell’allestimento di grandi eventi e festival immersivi ed emozionali.

L’agenzia sammarinese specializzata in eventi il mese scorso ha spento le prime dieci candeline. Nata nel 2014 grazie all’esperienza ventennale maturata da Alberto Di Rosa e dal suo team, NexTime in questi primi 10 anni ha organizzato oltre 2.500 eventi, 3.000 attività di marketing, 70 tour e road show.

Dal 2018 una sempre maggiore rilevanza l’hanno assunta gli eventi natalizi, con l’organizzazione di oltre 20 format per importanti comuni italiani.

“In questi anni – spiega Alberto Di Rosa, CEO di NexTime Eventi – abbiamo strutturato una business unit specializzata nei format e Festival di Natale e abbiamo realizzato anche un portale web appositamente dedicato alle produzioni natalizie (www.ifestivaldenatale.it), divenendo così un punto di riferimento per San Marino e per tutto il territorio italiano, dove molti comuni richiedono progetti ‘tailor made’, pensati e cuciti sulle specifiche potenzialità. Ne citiamo alcuni come Vicenza, Reggio Emilia, Forte Dei Marmi, Courmayeur, Cattolica e Riccione, le cui attrazioni realizzate sono stati per mesi trend topic sulle principali piattaforme social. A San Marino, grazie alla collaborazione con la Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio del Turismo, ogni anno riusciamo a creare delle ambientazioni uniche”.

Nella Repubblica più antica al mondo NexTime ha appena inaugurato il suo sesto Natale.

“Ogni anno siamo ispirati dalle bellissime location del centro storico di San Marino – prosegue Di Rosa -, per il quale cerchiamo di trovare concept unici e distintivi che permettono ai nostri progetti di essere veri e propri format immersivi per il pubblico. Dall’accoglienza alle luminarie, dalle ambientazioni alle attrazioni tutto viene studiato nel minimo dettaglio. Per farlo ci avvaliamo della professionalità di Illusion Group, nostro partner fornitore, diretta da Simone Ranieri che ci supporta nella regia, e nella direzione artistica dei nostri progetti più rilevanti”.

A quelle con le amministrazioni comunali, si aggiungono le collaborazioni con prestigiose aziende internazionali.

“In questi anni abbiamo lavorato, solo per citarne alcuni, per brand come Audemars Piguet, Campari Group, Arcaplanet, Nestlé Italia per il marchio Kit Kat, Kellogg’s, Prenatal, Continental, RCS Sport per il Giro d’Italia, BMW Italia per il brand MINI, Tesla, Lancôme, RMC, RDS e Lacoste – conclude Di Rosa -. L’obiettivo, per il futuro, è di continuare a lavorare con la passione, la serietà e l’innovazione che ci contraddistinguono, rafforzando ulteriormente la nostra business unit specializzata sul Natale”.