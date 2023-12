San Marino. Nicola Muccioli, Direttore dell’AIF, eletto alla guida del Moneyval del Consiglio d’Europa

Nicola Muccioli, attuale Direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), assumerà un nuovo e prestigioso incarico internazionale: dal 1° gennaio 2024, sarà a capo del Moneyval, l’organismo antiriciclaggio del Consiglio d’Europa. La sua elezione è avvenuta questa mattina a Strasburgo, dove Muccioli ha ottenuto una larghissima maggioranza dei voti.

Il Moneyval, organismo chiave nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Europa, avrà così un leader esperto e riconosciuto in ambito finanziario. Muccioli, con la sua guida nell’AIF, ha dimostrato competenze e capacità che lo rendono la figura ideale per guidare il Moneyval nei prossimi due anni, periodo durante il quale affronterà sfide cruciali nel panorama finanziario europeo e internazionale.