San Marino. NICOLO’ BULEGA CAMPIONE DEL MONDO WSSP 2023

Una stagione incredibile per Nicolò Bulega, dominatore del campionato World Supersport 2023. Sabato con la vittoria in Gara 1 a Portimao, Nicolò Bulega, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nella combattutissima World SSP in sella alla Ducati Panigale V2 (Aruba.it Racing WSSP Team) facendo conquistare anche alla Casa motociclistica di Borgo Panigale il titolo Mondiale Costruttori nella stessa categoria.

Il Pilota da quest’anno portacolori del Moto Club Titano, dopo le difficoltà incontrate a livello sportivo negli ultimi anni, è riuscito trovare una perfetta sintonia con la sua Ducati già dalle prime prove invernali della moto. Questa armonia ha permesso a Nicolò di ottenere quella carica di fiducia che unita al talento e professionalità, gli ha consentito di laurearsi Campione del Mondo con ben tre gare di anticipo in una stagione perfetta fatta di 14 successi e 18 podi su 21 gare.

Per il Moto Club Titano, è un grande onore avere Nicolò tra i propri piloti, e piace pensare di aver portato lui un po’ di fortuna alla conquista del Titolo Mondiale.

Questo successo si aggiunge alla stagione grandiosa per il club con la vittoria anche di due Campionati Europei e due Campionati Italiani con Maurizio Bottalico, alle ottime chance di risultati nel Civ con Luca Bernardi ed agli ottimi risultati stagionali nel fuoristrada.

La stagione WSSP per Nicolò non è ancora conclusa, ma per il 2024 si preannunciano grandissime novità. Bulega salirà in sella alla Panigale V4 del Team Aruba.it Racing – Ducati nel Campionato Superbike da pilota ufficiale.