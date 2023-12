San Marino. Nomina del Prof. Augusto Antonio Barbera a Presidente della Corte Costituzionale. Vivo piacere da parte della Reggenza

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E Gaetano Troina, hanno appreso con vivo piacere la notizia della nomina del Prof. Augusto Antonio Barbera a Presidente della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.

Il Prof. Barbera è stato membro del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino dal suo insediamento – 31 ottobre 2003 – sino al 4 giugno 2012, ricoprendone anche la carica di Presidente per ben due mandati.

Oltre otto anni, dunque, di “permanenza” in cui il Prof. Barbera – accanto all’ indiscutibile sapere – ha saputo esprimere una sensibilità, un rigore ed un rispetto davvero encomiabili nell’avvicinarsi ad un Ordinamento costituzionale ed istituzionale, quello sammarinese, del tutto singolare. Sensibilità e rigore che sono stati fondamentali per il miglior avvio dell’attività di un organo del tutto nuovo nella Repubblica di San Marino

Nella cornice delle Celebrazioni per il XX Anniversario dell’insediamento del Collegio – che hanno avuto luogo il 18 novembre u.s. – i Capitani Reggenti hanno potuto ufficialmente incontrare il Prof. Barbera, ospite dell’evento, in occasione del conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, onorificenza di cui – come hanno sottolineato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ed il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti – il Prof. Barbera è stato insignito proprio a testimonianza della riconoscenza della Repubblica di San Marino per l’impegno e la dedizione profusi nell’espletamento dell’Alto incarico in seno al Collegio Garante.

In quella circostanza gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno confermato all’illustre giurista i sensi della profonda stima e gratitudine, propri e di tutte le Istituzioni Sammarinesi, per il prezioso, fondamentale, contributo apportato, in termini di autorevole dottrina e cultura giuridica, a quest’Organo di cui Egli è stato indubbiamente uno degli attori primari.

San Marino, 12 dicembre 2023/1723 d.F.R.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE