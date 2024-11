San Marino. Nominati il presidente dell’AASS (Fabio Pedini), AASPL (Marco Nicolini), POSTE SAN MARINO (Erik Casali) ed altre nomine di interesse pubblico

Questo pomeriggio, il Consiglio Grande e Generale ha proceduto alla nomina di diverse cariche in enti pubblici della Repubblica di San Marino

– Fabio Pedini è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.S.

– Per il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.L.P., la presidenza è stata affidata a Marco Nicolini.

– La nomina del Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV (come previsto dall’articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41 e dall’articolo 58 della Legge 8 marzo 2023 n.40) è stata rinviata alla prossima sessione consiliare.

– Erik Casali è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A.

Sono state inoltre effettuate altre nomine di interesse pubblico:

– La Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità è stata istituita secondo l’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28.

– Sono stati nominati quattro esperti per la Commissione per la Tutela Ambientale, in conformità all’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44, aggiornato dall’articolo 2 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16.

– Per l’Ente di Stato dei Giochi è stato designato il Collegio Sindacale, come indicato all’articolo 7 della Legge 27 dicembre 2006 n.143.

– Sono stati scelti sette membri per il Comitato Amministratore di FONDISS, in base all’articolo 5 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.

– Infine, è stato nominato un membro per la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, secondo l’articolo 1 della Legge 28 novembre 2011 n.185.