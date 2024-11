San Marino. Nomisma: Grandi risultati per l’Asta Orologi – Collezione privata di Carlo Biagioli. Venduti il 70% dei lotti, per un totale di € 254.000

San Marino, venerdì 15 novembre 2024. Il 13 novembre alle ore 18 si è svolta l’Asta di orologi della collezione privata di Carlo Biagioli, organizzata dalla Casa d’Aste sanmarinese Nomisma. L’evento si è tenuto in via 25 marzo, 71 Domagnano- Repubblica di San Marino, presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl, in collaborazione con “The vintageur srl”.

Il 13 è un numero importante e ricorrente nella vita di Carlo Biagioli, oltre a essere il 13 novembre, il giorno del suo compleanno.

In tale occasione, sono stati messi all’asta 130 lotti, orologi scovati da Carlo Biagioli in giro per il mondo, misuratori del tempo con una loro storia, che hanno catturato la sua attenzione in modo intenso ed immediato, marchi e modelli diversi e mai banali, oggetto di una scelta emozionale ed estemporanea che lo ha spesso condotto ad anticipare tendenze, esemplari, al momento dell’acquisto magari non popolari e poi acclamati come capolavori.

L’asta ha avuto un grande interesse e sono stati venduti il 70% dei lotti.

I top lot sono stati il numero 2 e 3 venduti rispettivamente per € 12.500 e € 13.500, due rari Piaget in oro giallo anni 70 con quadranti in pietra dura. Tutti venduti i piccoli orologi da donna anni 30 marca Jaeger ed Omega, così come i 2 Patek Philppe in oro bianco anni 70 (lotti 125 e 128) venduti per € 23.000 e € 32.000.

Il 5% dei proventi della vendita degli orologi sarà destinata ad un orfanotrofio di Bali “Sidhi Astu Tuka”, una struttura fondata il 6 gennaio 2008, che accoglie circa 40 bambini, gestita con amore e impegno da quattro suore francescane che operano senza praticamente nessun sostegno dal governo, aiutando altresì molti bimbi esterni alla struttura, i quali vengono interamente supportati.

