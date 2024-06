San Marino. Non posso accedere agli studi universitari per ragioni economiche, ma l’istruzione è un diritto e non dovrebbe essere un privilegio per pochi. … di una lettrice

Egregio Direttore,

Sono una lettrice di GiornaleSM, ho 21 anni e vorrei condividere con voi una realtà che purtroppo molti giovani come me vivono quotidianamente: l’impossibilità di accedere agli studi universitari per ragioni economiche.

Fin da piccola ho sempre sognato di poter frequentare l’università, di studiare e specializzarmi in un campo che amo. Dopo aver studiato cinema e fotografia e essermi diplomata al Liceo Artistico di Urbino, desideravo continuare la mia formazione in questi settori, ma la situazione economica della mia famiglia non mi permette di realizzare questo sogno. Nonostante mi sia sempre impegnata al massimo negli studi, ottenendo buoni risultati, il costo delle tasse universitarie, dei libri, affitti e delle spese quotidiane è un ostacolo insormontabile.

Vedo tanti miei coetanei che, grazie al supporto delle loro famiglie o a borse di studio, riescono a proseguire il loro percorso di studi, mentre io devo rassegnarmi a lavori precari per aiutare in casa e risparmiare, sperando un giorno di avere abbastanza da parte per pagarmi almeno il primo anno di università.

Credo sia importante parlare di questo problema e cercare soluzioni che possano permettere a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione economica, di accedere agli studi universitari. L’istruzione è un diritto e non dovrebbe essere un privilegio per pochi.

Mi rivolgo a voi, lettori e autorità competenti, affinché si possa fare qualcosa di concreto per aiutare ragazzi come me a realizzare i propri sogni e contribuire a costruire un futuro migliore per tutti.

Grazie per l’attenzione,

Una lettrice