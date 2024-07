San Marino. “Nostalgia 90” e il concerto di Mr.Rain per il week end di San Marino

Doppio evento al Multieventi. Pedini Amati: “Sinergia con privati, modalità che ci piace e che vogliamo prosegua”

Presentati questa mattina in conferenza stampa nella sala conferenze di San Marino Outlet Experience i due eventi musicali che caratterizzeranno il prossimo week end e che per la prima volta si terranno nello spazio di fronte al Multieventi Sport Domus di Serravalle. Venerdì 19 luglio è in programma “Nostalgia ‘90”, un evento che ha riscosso ampio successo in tutta Italia e che arriva a San Marino grazie all’impegno di San Marino Food Event mentre sabato 20 luglio sarà la notte del concerto di Mr.Rain organizzato da EOLIE srl.

“Nostalgia ’90 riempie piazze e palazzetti da anni -ha spiegato Daniel Francesconi di San Marino Food Event- e quando abbiamo avuto l’opportunità di portare questo evento in Repubblica abbiamo pensato di coglierla. Apriremo i cancelli alle 19, ci saranno truck food, performer, vocalist, ballerini e ovviamente tanta musica. Ingresso gratuito per gli Under15 con l’obiettivo di favorire le famiglie, questo è un evento per tutti!”

“Mr.Rain è un artista che sta scalando le classifiche e le sue canzoni sono ormai delle hit -spiega Alessandro Salomao di EOLIE srl- e noi abbiamo voluto fortemente portarlo a San Marino. Riteniamo possa essere il primo di una serie di concerti da proporre in questa location. L’impegno, anche economico, per noi è importante, ma siamo certi che possa rivelarsi di indubbio successo. Bene il risultato della biglietteria che resta aperto e che certifica l’arrivo di spettatori da tutta Italia. Grazie per la collaborazione a San Marino Outlet Experience che oltre ad essere partner ospiterà il meet&greet dell’artista alle 18.30. Inizio del concerto alle 21, deejay sul palco dalle 19.45”.

“Ho più volte comunicato di voler spostare alcuni eventi dal centro storico verso gli altri Castelli -spiega il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- e, in questo caso, facciamo un bis a Serravalle. Speriamo sia da stimolo per farne altri, in altri Castelli. Abbiamo sostenuto questi eventi in piccola parte puntando soprattutto sulla collaborazione con le aziende private che si assumono il rischio di impresa. Vogliamo proseguire con questo intento e queste modalità…”

San Marino, 17 luglio 2024/1723 d.F.R.