San Marino. Novità in casa RETE: il Direttivo vota il nuovo gruppo dirigenziale

Il Direttivo di RETE ha recentemente votato all’unanimità il nuovo Segretario Politico e il nuovo Presidente, rispettivamente Giovanni Zonzini e Andrea Giani. Questi ultimi, a loro volta, hanno proposto Gabriele Vitali e Andrea Ciavatta per i ruoli di vice Segretario e vice Presidente e anche in questo caso il Direttivo ha approvato all’unanimità. Contestualmente, il gruppo consiliare ha designato Emanuele Santi, Segretario uscente e membro esperto del Consiglio Grande e Generale, come nuovo Capogruppo.

In seguito al risultato delle elezioni del 9 giugno, i componenti del precedente Coordinamento dirigenziale Emanuele Santi, Matteo Zeppa, Alberto Giordano Spagni Reffi, Davide Ugolini avevano infatti rassegnato le dimissioni, sia come atto di responsabilità politica, sia per agevolare l’esigenza di rilancio di RETE.

Un atto di responsabilità apprezzato dai membri di RETE, che hanno altresì sottolineato come il risultato negativo non fosse da attribuire all’operato di pochi soggetti ma ad una serie di scelte votate da tutto il Direttivo e di cui il gruppo dirigenziale si era di volta in volta fatto interprete.

L’avvicendamento delle cariche non è una novità per RETE che ha sempre ritenuto il ricambio importante per consentire un rinnovamento di energie e permettere a più persone di formarsi all’interno del contesto politico ed istituzionale. In conformità allo Statuto, sarà poi l’Assemblea a dover ratificare le nuove nomine in una riunione che verrà pianificata a breve.

Nei loro interventi, i neo incaricati Zonzini e Giani hanno ribadito la necessità di ripartire dalle analisi politiche svolte nell’ultimo mese da Direttivo e Assemblea e di avviare un processo riorganizzativo che consolidi RETE come una formazione politica che si richiama chiaramente ai valori progressisti quali uguaglianza sociale, garanzia dello stato di diritto, difesa e allargamento delle libertà civili e democratiche.

RETE