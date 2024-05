San Marino. Nuoto: Jasmine Verbena protagonista anche in Coppa del Mondo

Nuovo appuntamento internazionale per la sincronette Jasmine Verbena. Accompagnata dal direttore tecnico Simona Chiari e dal direttore sportivo federale Bruno Gennari ha preso parte, nei giorni scorsi, alla seconda prova di Coppa del Mondo World Aquatic in programma a Parigi. Notevole il miglioramento nel solo tecnico, dove l’atleta biancazzurra si è piazzata al 7° posto assoluto con un punteggio di 200.0750. Leggermente sotto il suo standard la prova nel solo libero, nella quale la Verbena ha chiuso al 14° posto con un punteggio di 135.0667. “Questa tappa di Coppa del Mondo era un vero e proprio test tra le due competizioni più importanti della stagione – commenta la Chiari -, i Mondiali di Doha del febbraio scorso e gli Europei che si svolgeranno a giugno a Belgrado. Abbiamo, infatti, usato questa competizione per testare gli esercizi, modificati ed incrementati nel D.D. per riuscire ad essere sempre più competitive a livello internazionale. La prestazione di Jasmine è stata in entrambi gli esercizi ottima. Nel programma tecnico ha notevolmente incrementato il suo ranking mondiale classificandosi al settimo posto, dopo il 13° posto di Doha, migliorando notevolmente la sua esecuzione. Nel programma libero, lo stesso che ci ha regalato le storiche finali mondiali, è rimasta fuori dalla top ten a causa di qualche imprecisione nell’esecuzione, ma ne traiamo comunque spunto e consapevolezza per ambire a risultati importanti nei prossimi Europei”. Mentre Verbena gareggiava nell’impianto che tra qualche mese ospiterà le Olimpiadi, al Multieventi Sport Domus circa 1.200 sincronette di ogni età e di ogni parte d’Italia si sono date appuntamento per il Trofeo Spring & Spring Open. A tenere alti i colori biancazzurri, in un weekend che ha regalato grande spettacolo ed emozioni, c’era la giovanissima Alice Massari, classe 2014.