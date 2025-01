Nella serata di mercoledì 22 gennaio la Federazione Sammarinese Nuoto si è riunita per l’Assemblea elettiva, che ha confermato alla presidenza Marco Giancarlo Rossini, eletto per acclamazione, per il prossimo ciclo olimpico. Riconfermati all’interno del Consiglio Federale Claudio Gualtieri, Lorenzo Canti, Andrea Barberini e Umberto Galloni; entrano a far parte del Direttivo Luciana Salvatori e Giacomo Cecchetti.