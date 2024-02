San Marino. Nuova tournée americana per il Maestro Messieri

È partito per l’Illinois e il Michigan il Maestro sammarinese Massimiliano Messieri, che sarà protagonista di due masterclass presso la Illinois State University e di tre concerti nell’area di Detroit. Invitato dal Dipartimento di Direzione d’Orchestra e Esercitazioni Orchestrali della Illinois State University, il Maestro Sammarinese lunedì 5 febbraio terrà la masterclass di analisi e interpretazione per gli studenti di direzione d’orchestra su l’Ouverture Egmont op.84 di Ludwig van Beethoven e sulla Terza Edizione de l’Ouverture Fantasia “Romeo e Giulietta” di Pëtr I. Tchaikovsky, mentre martedì 6 febbraio terrà una masterclass di direzione d’orchestra per la ISU Symphony Orchestra, preparandola per il concerto di San Valentino del 13 febbraio proprio con la suggestiva opera di Tchaikovsky. Sabato 10 febbraio alle ore 19.00 per il Concerto di Capodanno Cinese presso l’HAWK Theater di Farmington Hills, il Duo Xiao Dong Wei (erhu, violino cinese) e Yuki Mack (pianoforte) eseguirà in prima mondiale “Scents” 6 capricci per erhu e pianoforte, partitura che recentemente è stata pubblicata dalla Universal Edition di Vienna. Giovedì 15 febbraio alle ore 19.00 presso la Steinway Piano Gallery Concert Hall di Detroit, lo stesso Duo eseguirà nuovamente “Scents” di Messieri e dello stesso Maestro sarà eseguita in prima assoluta “Two Waka” per dizi e pianoforte (Tianshi Feng, dizi, flauto cinese di bambù; Yuki Mack, pianoforte). Dopo qualche giorno, il 17 febbraio sempre alle ore 19.00 presso la HVCA Concert Hall di Highland (Concert Series 2023-24) il Mack Sister Piano Concert Duo eseguirà di Massimiliano Messieri la premiere “4 Hands” Divertimento per due pianiste, partitura per pianoforte a 4 mani che è stata recentemente pubblicata dalla Universal Edition di Vienna.

Compositore, direttore d’orchestra e direttore artistico del Maskfest, le composizioni più importanti di Massimiliano Messieri (1964) sono: “Don Giovanni, il dissoluto redento“ opera lirica patrocinata dal Mozarteum di Salisburgo (Trento, 1998); “Gretchens Traum” opera patrocinata dalla Fondazione Weimar Klassik (Ettersburg, 2004); “Zadig” 21 Capricci per violoncello solo (anche IperCello), elettronica realizzata con Nicola Baroni (Espoo, 2012); “Salmo XLIII“, lirica per soprano, coro maschile, sassofono baritono e live electronics (Livorno, 2018); “Alice” opera lirica supportata da Maskfest e Orchestra Sinfonica Rossini (Pesaro, 2019), “Elements” concerto per sax contralto e orchestra commissionato da Alex Sebastianutto (Sanremo, 2022), “Fantasia Concertante” per pianoforte e orchestra d’archi (Eisenstadt, 2022). Incide due Cd monografici per l’etichetta AmadeusArte, distribuiti da Naxos, “Zadig” con Nicola Baroni nel 2017 e “Islands” musica per pianoforte solo con Patrizia Romanello nel 2021. Vincitore di numerosi concorsi di composizione nazionali ed internazionali, le sue partiture sono state commissionate ed eseguite al Teatro Comunale di Bologna, alla Sala Martinu di Praga, all’IIC (Praga, Amburgo, Copenaghen e San Francisco), “Cracovia Sacra” di Cracovia, International Forfest Festival di Kromeriz, “ArtX Detroit” al Max M. Fisher Music Center di Detroit, “Hot Air Music Festival” al Conservatorio di Musica di San Francisco, Merkin Hall di New York, “CCRMA” Stanford University, “KSFNM” Festival Kennesaw State University, “Hole Memorial” La Sierra University a Riverside, Scriabin Museum Auditorium a Mosca. Tiene masterclass e lezioni presso il Conservatorio di Musica di Cracovia, DAMS di Bologna, Kennesaw State University, Conservatorio di Musica di Livorno, IULM di Milano, La Sierra University di Riverside, Edinburgh University. Le composizioni di Messieri sono pubblicate e distribuite da Universal Edition di Vienna, Ut Orpheus Edition, Da Vinci Edition e sono registrate su AmadeusArte, Tactus, Da Vinci Classics, Discantica e Drycastle Records. Vive a San Marino, dove insegna teoria e esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio di Musica “Istituto Musicale Sammarinese”.