San Marino. Nuova udienza al Tribunale di Pistoia per la morte di Michael Antonelli

Nell’ultima udienza del processo per la morte di Michael Antonelli, il giovane ciclista sammarinese della Mastromarco Sensi Nibali precipitato in un dirupo durante la Firenze-Viareggio il 15 agosto 2018 e morto nel 2020, sono stati sentiti i testimoni a difesa degli imputati. Il direttore di gara Rodolfo Gambacciani e il presidente della società organizzatrice Gian Paolo Ristori sono sotto processo per omicidio colposo e si sta cercando di determinare se i presidi di sicurezza e la segnaletica erano adeguati per una gara ciclistica di quel tipo.

Gambacciani ha rilasciato una dichiarazione spontanea scritta durante l’udienza, mentre sono stati ascoltati anche altri testimoni, tra cui il vice direttore della gara. I testimoni hanno sostenuto la tesi a difesa degli imputati riguardo alla sicurezza della competizione. La famiglia Antonelli continua la sua battaglia per ottenere giustizia per Michael e per far luce sulla vicenda.