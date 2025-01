San Marino: Nuova udienza nel processo per truffa alle assicurazioni. Non si presenta il testimone, udienza rinviata 2 aprile 2025

Si è svolta ieri una nuova udienza del processo per truffa alle assicurazioni che vede imputati David Oddone e Alessandro Pecci. Il procedimento, in fase di revisione, è stato riaperto a seguito di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che aveva evidenziato irregolarità nel processo originario.

Tra i temi principali discussi in aula, il rischio di prescrizione di alcuni capi d’imputazione. Il Procuratore del Fisco, Giorgia Ugolini, ha ribadito l’urgenza di giungere a una sentenza prima che i reati cadano in prescrizione, con particolare riferimento al secondo capo d’imputazione. Per il primo capo, la difesa ha sostenuto che la prescrizione sia già maturata.

L’avvocato Stefano Pagliai, difensore di Oddone, ha chiesto il non luogo a procedere per il primo capo. L’avvocato Filippo Cocco, legale di Pecci, ha sottolineato che, in base alla normativa vigente, la prescrizione sarebbe intervenuta prima di questa fase processuale.

Un nodo centrale dell’udienza è stata la posizione della signora Antonella Jessica Leone, convocata come testimone. La Leone ha inviato una comunicazione dichiarando la propria impossibilità a partecipare e, in ogni caso, la sua intenzione di avvalersi del diritto di non rispondere alle domande. La Procura ha richiesto l’accompagnamento coattivo e la trasmissione degli atti per l’apertura di un procedimento penale ai sensi dell’articolo 380 del codice penale.

La difesa ha invece rimarcato che la testimone ha diritto a non autoincriminarsi e ha chiesto che l’escussione avvenga nel rispetto di quanto già applicato in situazioni analoghe.

Il Commissario della Legge, preso atto della comunicazione della Leone, ha disposto un nuovo tentativo di citazione per garantire la sua presenza. Ha rinviato il processo al 2 aprile 2025 alle ore 9:30, ordinando alla Cancelleria di citare nuovamente la testimone. È stato specificato che, qualora la Leone non si presenti alla prossima udienza e non sia assistita da un difensore, anche d’ufficio, verrà disposto il suo accompagnamento coattivo tramite rogatoria internazionale, coinvolgendo le autorità italiane.

Nel frattempo, la questione della prescrizione per il primo capo d’imputazione e le richieste della Procura rimarranno oggetto di ulteriori valutazioni durante le prossime udienze.