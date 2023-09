San Marino. Nuovi servizi online per la gestione digitale delle pratiche edilizie

Una giornata di formazione dedicata all’utilizzo del software GEDI

SAN MARINO, 28 settembre 2023 – La Direzione Generale della Funzione Pubblica in collaborazione con l’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia ed il Dipartimento Territorio e Ambiente, ha organizzato una giornata di formazione dedicata all’utilizzo dei nuovi servizi digitali su GEDI, il portale per la Gestione Elettronica dei Documenti Informatici.

L’incontro si è svolto presso il Centro Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro e ha coinvolto numerosi professionisti del settore edilizia e tecnici delle Aziende Autonome di Stato, con l’obiettivo di spiegare le nuove modalità operative digitali per la presentazione delle istanze volte all’ottenimento di titoli abilitativi all’esecuzione di interventi edilizi tramite il programma applicativo GEDI.

Dal 2 ottobre p.v. sarà possibile per l’operatore professionista, previa richiesta di attivazione del servizio, presentare su GEDI le pratiche volte all’ottenimento di repertori di concessione e autorizzazione edilizia, nonché repertori stato di fatto, concessione e autorizzazione in sanatoria, stato di fatto in sanatoria e concessione edilizia in sanatoria straordinaria. Attraverso GEDI sarà possibile altresì avanzare pratiche relative ad autorizzazioni pubblicitarie, domande di certificato di abitabilità, domande di certificazione di rispondenza edilizia e di rispondenza al fabbricato.

La progressiva implementazione del programma applicativo GEDI si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi statali. “Quanto fatto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione attraverso la semplificazione dei processi e la digitalizzazione delle procedure amministrative – evidenzia il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Canti – La formazione è parte integrante di questo percorso, per guidare correttamente la transizione digitale e facilitare l’accesso ai servizi per ogni fruitore.”

Lo sviluppo software di GEDI per le pratiche edilizie è avvenuto con il coinvolgimento degli ordini e collegi professionali per consentire un percorso di digitalizzazione effettivamente efficace, condiviso nelle modalità e tempistiche nonché funzionale all’utenza. Digitalizzazione e formazione sono i protagonisti dell’attuale fase di ammodernamento del Settore Pubblico Allargato che proseguirà nei prossimi mesi con il rilascio di ulteriori novità nell’ambito digitale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ai professionisti e alle aziende.

REPUBBLICA DI SAN MARINO