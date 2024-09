San Marino. Nuovi Sold Out di Messieri nell’Upper Michigan e a Detroit. La musica del Maestro Sammarinese nella terra dei Nativi dell’Upper Michigan e nei giardini di Detroit

Ancora Sold Out per il Maestro Sammarinese Massimiliano Messieri negli Stati Uniti. Il primo a Eagle Harbor, sul Lago Superiore a quasi 600 miglia a nord-ovest di Detroit, grazie ad alcuni meravigliosi musicisti dell’area metropolitana di Detroit come Michelle Lynch (flauto), John “Tbone” Paxton (trombone), Laura Palmieri (arpa), Maria Pia Bucco (violino) e Yuki Mack (pianoforte), che hanno presentato un programma vario ed eterogeneo, spaziando da Debussy a Piazzolla, passando per alcune canzoni arrangiate in forma classica come “What a Wonderful World” e un nutrito numero di composizioni del Maestro Sammarinese tra cui “Kojo no Tsuki Variations” pubblicata recentemente dalla Universal Edition di Vienna. Lo stesso Messieri circa questo concerto dice: “nel febbraio scorso quando mi hanno offerto di fare un concerto (domenica 1 settembre) a Eagle Harbor, nell’Upper Michigan, non credevo alle loro parole e invece mi sono dovuto ricredere. In quel luogo, dove parte della natura è ancora incontaminata dall’uomo e per contrasto esistono monumenti storici sull’espropriazione della terra ai “Nativi”, agli Indiani del Nord, per civilizzarli e poter estrarre il rame (copper) presente nel sottosuolo, creando a fine ‘800 una vera “corsa al rame” (materiale che ha permesso di cablare telefonicamente tutto il “nuovo mondo”), la musica classica è un genere musicale come un altro, che la si ascolta all’aperto, in silenzio, con una lattina di birra o di soda in mano, con il sottofondo delle onde del lago, e se piove o Eolo è troppo generoso ci si trasferisce in luogo al coperto, offerto da una persona amante della musica. E la musica inizia nel “silenzio” della natura, che ti accompagna sempre con un pubblico affettuoso, specialmente a fine concerto quando ti chiede se tornerai anche il prossimo anno per il weekend del “Labor Day”. Cosa rispondere?!” Migliore il secondo Sold Out del The Queensboro Garden Concerts di sabato 7 settembre alle 18.30 (ora locale) a Farmigton Hills (Detroit), che a giugno avevano già riservato tutti i posti. Il concerto, eseguito da Maria Pia Bucco (violino), Xiao Dong Wei (erhu) e Yuki Mack (pianoforte), essendo dedicato interamente al Maestro Messieri, oltre alla presentazione del compositore stesso, vede anche l’esecuzione della prima mondiale dell’impromtu per pianoforte “…si perde lo sguardo in un giardino…” che il Maestro Sammarinese ha scritto durante la sua residenza estiva a Detroit. Come aveva promesso alcuni mesi fa, dopo il concerto il Maestro farà omaggio del manoscritto agli organizzatori per l’ospitalità ricevuta. Massimiliano Messieri è docente di teoria ed esercitazioni orchestrali dell’Istituto Musicale Sammarinese.