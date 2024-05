San Marino. Nuovo deposito a completamento del Fondo Matteini. Biblioteca di Stato, Giovedì 16 maggio 2024, ore 11.00

Giovedì 16 maggio p. v., alle ore 11.00, la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino riceverà l’intero archivio personale dell’architetto Annio Maria Matteini. Il materiale verrà ceduto ufficialmente con la volontà di arricchire e completare il “Fondo Matteini”, già conservato da circa un ventennio presso la Biblioteca di Stato.

Annio Maria Matteini, nato a San Marino il 16 gennaio 1944, è figlio della sammarinese Luisa Reffi e di Nevio “storico e giornalista riminese, sammarinese nell’animo, romagnolo in tutto” (così descritto nel 2014 per le solenni celebrazioni del Centenario della nascita), che tanto pubblicò sulla storia della nostra Repubblica.

Un’ampia documentazione verrà depositata con il desiderio di racchiudere in un unico Fondo le vite di Nevio e di Annio, tanto legati tra loro quanto uniti dall’amore per la Repubblica di San Marino e per la sua storia.

La vasta quantità di materiale verrà collocata nel “Fondo Matteini”, sul cui pregiato Carteggio, già analizzato e schedato dagli operatori della Biblioteca, l’architetto Annio ha redatto nel 2023 un lungo articolo per l’annuario “Identità Sammarinese” dell’Associazione Dante Alighieri della Repubblica di San Marino.

In occasione della consegna ufficiale, alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, verrà inaugurata una piccola esposizione di documenti e di libri selezionati dalla Biblioteca per ricordare e valorizzare la figura di Nevio Matteini.

MOSTRA Nevio ed Annio Matteini