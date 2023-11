San Marino. Oggi c’è la Finlandia allo Stadium per l’ultima stagionale

Si è messa subito al lavoro la Nazionale di San Marino che tornerà in campo per l’ultima sfida delle Qualificazioni agli Europei 2024. I Biancazzurri sono infatti tornati in Repubblica ieri sera dal lungo viaggio in Kazakhstan ed oggi si sono subito ritrovati tra le mura amiche dello Stadium per il consueto allenamento in vista della partita con la Finlandia.

“Torniamo da una lunga trasferta – commenta il tecnico dei Titani Fabrizio Costantini in conferenza stampa– e stiamo ricaricando le batterie in attesa della sfida. Nonostante ciò veniamo da un’ottima prova dei ragazzi, in cui se la sono giocata sino all’ultimo. Così come con la Danimarca, siamo riusciti a tenere testa all’avversario e segnare in un momento chiave della partita. Qualcosa sta cambiando, i ragazzi rientrano nello spogliatoio con rammarico perché sanno che la possono giocare”.

Al San Marino Stadium arriverà una Finlandia ormai fuori dalla lotta per la qualificazione ma Costantini vuole mettere in guardia i suoi: “Sarà una partita difficile, ad Helsinki abbiamo sofferto. Però avremo la spinta del pubblico dalla nostra parte. L’obiettivo è quello di continuare con i progressi mostrati nelle ultime gare e puntare anche un terzo gol consecutivo che per noi sarebbe storico. Vogliamo chiudere al meglio questo girone, così da essere pronti e competitivi il prossimo anno per la Nations League”.

Presente alla conferenza dello Stadium anche Alessandro D’Addario: “Giocare in casa è sempre speciale. Dovremo rimanere concentrati come abbiamo fatto nelle ultime gare. La Finlandia è una ottima squadra, sarà importante limitarli. Noi daremo sempre il massimo come abbiamo sempre fatto. Il gol sarebbe speciale”.

La sfida tra San Marino e Finlandia è in programma al San Marino Stadium alle ore 20:45, con diretta radio streaming su Titani.tv.

Infine ecco i 23 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico Fabrizio Costantini. Di seguito l’elenco, compreso di numeri di maglia e presenze/reti segnate: