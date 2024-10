San Marino. Oggi il secondo modulo del percorso formativo dedicato all’approfondimento dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea, organizzato da ABS

San Marino, 24 ottobre 2024 – Si è svolto oggi il secondo dei tre moduli del percorso formativo dedicato all’approfondimento dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea, organizzato da ABS con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Il modulo odierno si è incentrato sull’approfondimento delle pattuizioni di maggior interesse per il comparto bancario e finanziario ed ha visto intervenire, in qualità di Relatori, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, Luca Beccari, il Consigliere d’Ambasciata Giovanni Luca Ghiotti, funzionario della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, e il Prof. Roberto Baratta, Consulente giuridico del Governo sammarinese, i quali hanno relazionato alla platea alcuni dei principali aspetti del Protocollo relativo ai Servizi Finanziari, uno dei pilastri dell’Accordo di associazione.

Il terzo modulo, nel quale si ragionerà degli obiettivi e delle sfide dell’integrazione europea, si svolgerà il prossimo 26 novembre con il prezioso apporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.