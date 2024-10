San Marino: Oggi incontro di maggioranza per le nomine di RTV, AASS e ASPL. Priorità a San Marino RTV per affrontare un deficit di 2 milioni di euro. Urge nominare esperti tecnici anzichè politici per evitare il ricorso ai fondi pubblici

Questo pomeriggio potrebbe tenersi un incontro di maggioranza a San Marino per definire le nomine ai Consigli di amministrazione di San Marino RTV, AASS e AASPL, con l’intento di concordare nomi condivisi da portare in votazione nel prossimo Consiglio. L’obiettivo è selezionare figure qualificate e tecniche, capaci di migliorare la gestione dei servizi pubblici.

Per San Marino RTV, la priorità è trovare un presidente e un CdA capaci di gestire il grave deficit finanziario, che ha raggiunto i 2 milioni di euro, senza fare ricorso ai fondi pubblici. In questa fase, è fondamentale evitare scelte politiche e privilegiare tecnici ed esperti del settore in grado di attuare misure concrete per risanare l’azienda. Solo una volta stabilizzata la situazione si potrà considerare l’inclusione di rappresentanti politici nei ruoli di vertice.

La situazione è ormai critica e richiede interventi tempestivi con nomine qualificate. È essenziale affidare la gestione a professionisti competenti, capaci di prendere decisioni efficaci che riducano la dipendenza dai fondi pubblici e salvaguardino i contributi dei cittadini sammarinesi. Questo non è il momento per scelte dettate da interessi politici o da figure inesperte, ma per un approccio rigoroso e trasparente che permetta all’emittente di superare la crisi.

/ms