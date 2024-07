San Marino. Oggi la Democrazia Cristiana annuncerà il nome dei suoi cinque segretari di Stato

Oggi altri due round, nella sede della Dc, dedicati alla definizione del programma di Governo tra le forze che daranno vita alla nuova maggioranza. Ieri in mattinata tutti d’accordo sull’introduzione di una commissione consiliare speciale per la riforma delle istituzioni per affermare la centralità del Consiglio, così come indicato dal Greco, superando lo squilibrio col potere esecutivo e giudiziario, meglio tutelati nel proprio ruolo e nelle proprie mansioni.

Volontà condivisa anche per valorizzare le funzioni del consigliere e modificare alcuni aspetti della legge elettorale e del regolamento consiliare.

Nel round pomeridiano di ieri, il confronto si è concentrato su economia, fiscalità, gestione del debito, sanità e comparto socio-sanitario, digitalizzazione, territorio. Già a buon punto quindi la bozza del programma che potrebbe essere ultimato anche questo pomeriggio perché alle 17 è fissata la Direzione della DC che dovrà scegliere definitivamente i suoi cinque rappresentanti di Governo, mentre gli altri partiti della maggioranza hanno già deciso. (…) San Marino Rtv