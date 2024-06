San Marino. Oggi nuova udienza in merito al presunto “mobbing” a Bcsm. Ascoltato l’ex segretario alle Finanze, Gian Carlo Capicchioni

In merito al presunto “mobbing” presso la Banca Centrale, stamane nuova udienza. Questa mattina infatti è stato ascoltato l’ex segretario alle Finanze, Gian Carlo Capicchioni. In aula sono stati esaminati alcuni dei momenti chiave che hanno portato alla nomina di Wafik Grais alla presidenza della Banca Centrale. Capicchioni è stato interrogato su alcune questioni anche durante l’udienza del “Caso Titoli” nel febbraio 2024. Si è discusso riguardo all’intenzione di Grais di riorganizzare la Banca Centrale e della figura dell’ex direttore Lorenzo Savorelli. L’udienza successiva per questo processo è prevista per l’11 settembre.