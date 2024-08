San Marino. Olimpiadi, serata nel segno dello sport e l’amicizia con la famiglia dei Piccoli Stati d’Europa

PARIGI (3 agosto 2024) – I valori dello sport e i buoni sentimenti dell’amicizia hanno aleggiato ieri sera (venerdì 2 agosto) al sesto piano del Centre Pompidou, una splendida terrazza da cui si ammira il cuore della capitale francese che, per una speciale serata conviviale, ha accolto, ospite del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, la famiglia olimpica dei Piccoli Stati d’Europa, aspettando i Giochi di Andorra 2025. Presente l’ambasciatore di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli, c’erano le delegazioni di Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro. Il presidente del CONS, Gian Primo Giardi, ha rivolto un caloroso saluto ai presenti: «Siamo particolarmente felici di questo incontro che è un’occasione per ritrovarci, condividere lo spirito olimpico e rafforzare il nostro solido legame. Siamo una realtà dinamica e ciascuna realtà, con le proprie caratteristiche, offre molto allo sport internazionale in termini di impegno e passionalità. Guardiamo con ottimismo al futuro, uniti e motivati nel dare il miglior contributo al movimento sportivo».

Il presidente Giardi, con accanto il segretario generale Eros Bologna, il capo missione di Parigi 2024 Christian Forcellini e il vice capo missione Anna Lisa Ciavatta, ha consegnato agli ospiti un omaggio degli sponsor della missione olimpica sammarinese dando a tutti l’arrivederci del CONS ad Andorra l’anno prossimo. Xavier Espot Miro, presidente del Comitato organizzatore dei XX Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si apriranno il 26 maggio 2025 nel principato pirenaico, ha sottolineato come il percorso di avvicinamento alla competizione proceda nel migliore dei modi, evidenziando la novità, a livello d’impiantistica, del campo di tiro.

Alla serata hanno partecipato la velocista Alessandra Gasparelli, a conclusione di una giornata memorabile per aver superato al mattino allo Stade de France la prima batteria dei 100 metri piani per poi stabilire al primo round il nuovo record nazionale sammarinese con il tempo di 11.54, l’arciere Giorgia Cesarini e il nuotatore Loris Bianchi, per l’occasione festeggiato a sorpresa per i 23 anni compiuti il giorno precedente, con i rispettivi tecnici Dan Mitirica, Emanuele Guidi e Luca Corsetti.

Ora le attenzioni si spostano sul prossimo e ultimo impegno agonistico dell’Olimpiade biancazzurra: l’8 e 9 agosto sarà di scena la lotta alla Champ de Mars Arena con osservato speciale Myles Amine Mularoni, medaglia di bronzo a Tokyo nel 2021 per la categoria -86kg, che sta rifinendo la preparazione con lo staff guidato dal tecnico Sergej Beloglazov.

PHOTO ©CONS/Andrea Masini