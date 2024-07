San Marino. Olimpiadi, Tiro a volo: Alessandra Perilli chiude le prime tre serie con 69 piattelli colpiti su 75 a -4 dalla finale per le medaglie

Châteauroux (30 luglio 2024) – Un sole rovente ha aperto questa mattina (martedì 30 luglio) la due giorni del tiro allo Châteauroux Shooting Centre, nel sud della Francia a 270 chilometri da Parigi, dove Alessandra Perilli ha colpito 69 piattelli su 75 nelle prime tre serie, sulle cinque delle qualificazioni (le altre due sono in programma domani mattina dalle 9), chiudendo al 19° posto sulle 30 atlete in gara, a -4 dalla 6a posizione che vale l’accesso alla finale per le medaglie. Nella prima serie la tiratrice sammarinese ha ottenuto 23 su 25, con il 14° posto nel parziale che ha visto il percorso netto di 5 atlete. Anche nella seconda serie il totale dei piattelli colpiti è stato 23 su 25 che hanno portato Perilli alla 19a posizione, a -3 dalla zona che vale la finale, con 2 atlete complessivamente a punteggio pieno. Nella terza e ultima serie di giornata, sul campo C con l’handicap dell’unica postazione scoperta alle ore 13 con il picco del sole, ha ripetuto 23 su 25, confermando la 19a posizione, anche se a -4 dalla zona finale per le medaglie, come l’australiana Caterina Skinner e Na Bo Lee della Corea del Sud. Percorso senza errori (75 su 75) è stato fatto dalla spagnola Magrina Molne, che ha preceduto l’altra spagnola Fatima Galvez (74). Le gare degli atleti sammarinesi possono essere seguite in diretta a Maison San Marino, allestita al terzo piano di Giorgia Boutique per la collaborazione tra il fornitore ufficiale delle divise biancazzurre e il Comitato olimpico.