San Marino. Ondata di furti nella serata e nella notte di ieri a Montegiardino e Ventoso, recuperata Mercedes AMG rubata

Nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2024, le località di Montegiardino e Ventoso sono state teatro di una serie di furti in abitazioni. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi nelle case e sottrarre denaro e oggetti di valore.

A Montegiardino, i ladri hanno preso di mira due villette a schiera, forzando gli infissi e rubando una significativa quantità di gioielli. Secondo le testimonianze, il colpo sarebbe avvenuto tra le 19:45 e le 21:15, quando gli inquilini erano fuori casa.

A Ventoso, zona già colpita in passato da episodi simili, si sono registrati almeno quattro furti in abitazioni. I malviventi hanno agito nelle ore serali, approfittando dell’assenza dei proprietari, e hanno sottratto oro e denaro. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini approfondite, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili.

Nel frattempo, è stata recuperata a Caivano, in provincia di Napoli, una Mercedes AMG rubata a San Marino nei giorni precedenti. Il veicolo è stato individuato grazie alla collaborazione tra le autorità sammarinesi e italiane, che hanno seguito le tracce lasciate dai malviventi. Il ritrovamento rappresenta un importante passo avanti nelle indagini sui furti di auto di lusso nel territorio.

Inoltre, una Fiat Panda rossa, presumibilmente utilizzata dai ladri per compiere i furti, è stata rinvenuta abbandonata nella zona di Ca’ Rigo. Il veicolo è stato sequestrato dalle forze dell’ordine, che stanno effettuando rilievi per raccogliere eventuali tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Le autorità sammarinesi invitano i cittadini a prestare massima attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto nelle proprie zone di residenza. La collaborazione della comunità è fondamentale per contrastare efficacemente il fenomeno dei furti e garantire la sicurezza del territorio.