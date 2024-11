San Marino. Onorificenza a Paola Brovelli di Samsung Italia

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha conferito oggi l’Onorificenza di Sant’Agata al Vice Presidente di Samsung Electronics Italia Avv. Paola Brovelli per l’impegno verso la Repubblica di San Marino, il settore turistico e quello dell’Università.

Grazie al programma di Corporate Citizenship che Samsung Electronics Italia ha scelto di avviare presso la Repubblica di San Marino, legato al concetto di “Enabling People” (“Abilitare le persone”), la multinazionale propone di aiutare i giovani a cogliere le opportunità e i benefici del digitale affinché si facciano promotori di un cambiamento positivo nella società.

Il programma Samsung, sviluppato a San Marino grazie al rapporto instaurato con l’azienda dalla Segreteria di Stato per il Turismo, si è aperto con una donazione all’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, che li ha assegnati a sua volta all’Ufficio del Turismo, di 7 monitor, cinque dei quali da utilizzare in Centro Storico per promuovere la Repubblica e i suoi eventi, per guidare i turisti e per fornire informazioni utili attraverso immagini di alta qualità in grado di valorizzare il territorio sanmarinese, facilitare il dialogo con i visitatori e coinvolgere la popolazione.



Gli schermi già animano le vie del Centro Storico con contenuti di promozione turistica ma anche a breve con video e materiali audiovisivi frutto del lavoro degli studenti dell’Università di San Marino, che hanno preso parte a Samsung Innovation Campus, percorso nato in collaborazione con il Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media all’Università degli Studi finalizzato allo sviluppo competenze digitali focalizzate sui nuovi trend tecnologici come IoT, AI e cybersecurity. Samsung collabora ora con la facoltà di Comunicazione dell’Università di San Marino per assegnare un progetto specifico agli studenti e lavorare in collaborazione con loro per creare contenuti di valore. Non per ultimo, Samsung ha avviato nelle scuole della Repubblica sammarinese anche Solve for Tomorrow, ovvero il programma Samsung di Educazione Civica Digitale. Si tratta di un percorso rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema dell’educazione civica digitale per sensibilizzarli a un utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme online.

