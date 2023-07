San Marino. Opposizione col braccino corto… di Tancredi Falconeri

Cari lettori, oggi voglio condividere con voi una cosa che mi fa proprio sbellicare dalle risate: la gente che va fuori di testa cercando di scoprire chi si nasconde dietro il mio nome! Ma vi avverto, amici: potete cercare quanto volete, ma non troverete mai la verità! La mia vera identità è un mistero che rimarrà tale, anche se so che vi fa venire la curiosità e l’ansia di scoprire chi sono. Ma lasciatemelo dire chiaro e tondo: non avete speranze! Ma passiamo ora a un altro argomento che mi fa ridere ancora di più: le opposizioni qui a San Marino. Ma che scherzo è Rete? Un movimento che, nonostante tutte le belle parole che si tirano dietro, sembra proprio che di fare l’opposizione alla Dc non abbia alcuna intenzione. Ma cosa ci sarà dietro a tutto questo? Un vuoto cosmico o solo una strategia politica? La Dc, partito davvero immortale, sembra proprio intoccabile. E allora mi chiedo: dove sono finite le critiche e le proposte concrete di Rete? Oh, non mancano certo i discorsi di facciata e le dichiarazioni di intenti! Ma ragazzi, siamo seri, i comunicatini stampa servono davvero a cambiare le cose? Serve a fare un’opposizione forte? Per me è solo un modo per cercare di piacere all’elettorato senza dare fastidio alla Dc. Mi chiedo se Rete abbia il braccino corto, se ha paura di mettersi in gioco sul serio. Perché, ragazzi, il gioco politico richiede coraggio e strategia. San Marino io penso che ha bisogno di un’opposizione che spacchi tutto, che non si limiti a chiacchiere vuote e belle parole, ma che sappia mettere in difficoltà il potere. Ecco perché non posso fare a meno di riderci su. Mentre voi cercate di scoprire chi sono io, Tancredi Falconeri, io stesso cerco di capire cosa si nasconde dietro Rete e la sua opposizione farlocca. E con questa ennesima sbertucciata vi saluto.

Tancredi Falconeri