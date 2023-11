San Marino. ORIGINALE, INATTESO, UNICO, “FANTASTICO” IL CONCERTO DI JOHANSEN CHIUDE IN BELLEZZA LA RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO 2023

San Marino, 27 novembre 2023

Cosa succede quando si mettono insieme tre bravissimi musicisti di estrazione culturale e formazione diversa? Un piccolo miracolo artistico. Questo è quanto accaduto al concerto “Stile Fantastico” di Domenica 26 novembre, ultimo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno. Un concerto filologico sullo “Stile fantastico”, arricchito dalla presenza di un contrabbassista jazz (Jakob Nisja Gjønnes) ed un percussionista fra i più riconosciuti a livello internazionale per la ricerca e la pratica di strumenti antichi ed etnici (Fabio Tricomi). Ciò a cui ha assistito il pubblico intervenuto è stato un concerto di altissimo livello musicale, dal sound originale, inatteso, unico, comunicativo e moderno. Lars Henrik Johansen, con il suo virtuosismo e la sua conoscenza, ha eseguito alcune delle pagine più caratteristiche dello Stile Fantastico di Bach come le Toccate BWV 902, 903 e 922, per poi divertirsi in trio con fioriture, improvvisazioni, stili diversi, con le musiche di Storace e Frescobaldi che si sono trasformate in composizioni…Jazz?…pop?… etniche? Un concerto davvero “fantastico”, raffinato, difficilmente incasellabile in uno stile e difficilmente descrivibile, nel quale la bravura di grandi musicisti, nel rispetto della prassi esecutiva più rigorosa, ha reinventato lo “stylus phantasticus” di oltre 300 anni fa in un modo che lo ha reso attuale. “Ci tenevamo molto a questo Concerto – sostiene il M° Augusto Ciavatta, Direttore Artistico della Rassegna Musicale d’Autunno – perché rappresenta e sintetizza bene il pensiero che ha guidato le scelte programmatiche della Rassegna Musicale d’Autunno del venticinquesimo: presentare una “Rassegna” di compositori, e composizioni degli ultimi mille anni di storia della musica occidentale con interpreti ed esecutori d’eccezione”. Obiettivo raggiunto! Come sempre calorosi e sentiti applausi del pubblico presente.

Associazione Musicale del Titano