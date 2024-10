San Marino. Oro e argento per Emanuel Santolini al 26° Trofeo Sub Vignola di tiro al bersaglio subacqueo

Si è svolto domenica 6 ottobre a Vignola il 26° Trofeo Sub Vignola di tiro al bersaglio subacqueo, prova valida come selettiva del Campionato Italiano. Alla manifestazione è stata presente anche la Federazione Sammarinese Attività Subacquee con Emanuel Santolini, accompagnato dal tecnico Giorgio Pierguidi.

Impegnato in tre specialità, Santolini ha ottenuto la vittoria nel Superbiathlon e il secondo posto nel Tiro Libero, mentre ha mancato per poco il terzo podio in altrettante gare nel Biathlon.

“Siamo contenti e soddisfatti per questi due podi – ha commentato Leonardo Sansovini, presidente federale -, Emanuel Santolini si è confrontato con i migliori del panorama italiano. Il tanto allenamento, unito alla costanza e dedizione stanno dando i suoi frutti. Speriamo che questi risultati siano il preludio di una buona partecipazione anche alla Coppa del Mondo, che si terrà in Tunisia dal 14 al 19 ottobre”.