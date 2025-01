San Marino ospita la prima del film “TORNANDO A EST” di Antonio Pisu: la proiezione giovedì 13 febbraio al Cinema Teatro Concordia a Borgo Maggiore.

Il film è il sequel del pluripremiato EST DITTATURA LAST MINUTE e alcune scene sono state girate a San Marino

La Repubblica di San Marino si prepara a un evento speciale: la prima del film “TORNANDO A EST”, diretto da Antonio Pisu e prodotto da StradeDelEst. La proiezione si terrà giovedì 13 febbraio alle 21 al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore. “Tornando ad Est” è la seconda di tre pellicole girate nel 2024 a San Marino con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo nell’ambito del progetto di promozione del cine-turismo.

Il film, ambientato nel 1991, racconta le avventure di tre amici, Pago, Rice e Bibi, (interpretati da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini) che, dopo un viaggio in Romania, tornano alla loro quotidianità a Cesena. Mentre Pago lavora come guida turistica e frequenta spesso San Marino, Rice è impiegato in una piccola banca e Bibi intrattiene una corrispondenza epistolare con Yuliya, una giovane bulgara che non ha mai incontrato. Incoraggiato dai suoi amici, Bibi decide di partire per Sofia per incontrarla, ma i tre si ritroveranno coinvolti in una serie di eventi e peripezie che li porteranno a essere scambiati per spie internazionali, dando vita a un’avventura ricca di colpi di scena.

Il 13 febbraio alle 21 la proiezione del film sarà preceduta da una presentazione con ospiti speciali, che offriranno al pubblico uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte della produzione. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per celebrare il legame tra il cinema e il territorio sammarinese.

Il film rimarrà in programmazione al Cinema Concordia fino al 19 febbraio 2025.

Un ringraziamento particolare va a Giochi del Titano per il supporto alla realizzazione della serata di presentazione e agli Istituti Culturali di San Marino.

San Marino, 29 gennaio 2025 / 1724 dFR