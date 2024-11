San Marino. Ottavia Piccolo darà voce a MATTEOTTI (anatomia di un fascismo)

Martedì 19 novembre alle ore 21.00 al Teatro Titano, andrà in scena Matteotti (anatomia di un fascismo), uno spettacolo scritto da Stefano Massini. Sul palco, Ottavia Piccolo darà voce a una delle figure più coraggiose della storia italiana, accompagnata dalle musiche dal vivo di Enrico Fink e da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per la regia Sandra Mangini. Lo spettacolo è una produzione Officine della Cultura e Argot Produzioni in co-produzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus – La città del Teatro, Teatro delle Briciole – Solares Fondazione delle Arti e Teatro Stabile dell’Umbria, in collaborazione con Infinito Produzioni.

Lo spettacolo esplora l’assassinio di Giacomo Matteotti, un parlamentare che si oppose al fascismo con una determinazione inarrestabile, denunciando con forza le ingiustizie e le violenze che minacciavano la democrazia e la dignità umana. La rappresentazione parte dai momenti chiave della storia di Matteotti, a partire dalle quattro e quindici del pomeriggio del 10 giugno 1924, quando i testimoni riferirono di una colluttazione all’interno di un’auto e del ritrovamento del tesserino del deputato. Un evento tragico che racchiude la determinazione di un uomo contro un sistema eversivo.

Con intensità drammatica, il testo di Massini ripercorre le parole e le azioni di Matteotti, che nel suo impegno dichiarava pubblicamente: “Io denuncio la manovra politica con cui si è spacciata l’eversione più radicale camuffandola nel suo esatto opposto, ovverosia nella garanzia dell’ordine”. Matteotti aveva riconosciuto il “pericolo più grande”, quello che cresce nel silenzio e nell’indifferenza.

A cento anni di distanza, questo spettacolo dà voce a temi sempre attuali: il valore della dignità, il coraggio di opporsi, la responsabilità civile. Grazie al teatro, alla musica de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, alle parole di Massini e alla voce di Ottavia Piccolo, Matteotti (anatomia di un fascismo) rappresenta un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori da preservare, affinché non vengano dimenticati.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano da quattro ore prima dello spettacolo.