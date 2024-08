San Marino. Ottime prestazioni dei giovani pongisti sammarinesi all’Euro Mini Champ’s in Francia

I giovani pongisti under 11 e under 13 della scuola sammarinese, seguiti dai tecnici Claudio Stefanelli e Daniele Ceccoli, sono stati grandi protagonisti all’Euro Mini Champ’s, che si è tenuto dal 23 al 25 agosto a Shiltigheim, in Francia. Questa importante e prestigiosa competizione internazionale giovanile ha visto la partecipazione di 480 pongisti provenienti da oltre 30 nazioni europee, dal Giappone e dai club francesi. Tra tutti, si è distinto Pietro Bologna nel singolo under 13, vincendo ben sei incontri e piazzandosi al 48° posto su 128 atleti. Loris Ceccoli ha vinto tre incontri, classificandosi al 78° posto. Nel singolo under 11, Thomas Ceccoli ha conquistato quattro vittorie, piazzandosi al 50° posto su 85 partecipanti.

Comunicato stampa