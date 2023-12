San Marino. Ottimi risultati al dicastero Cultura ed Istruzione. Il commento del Sds Belluzzi

“Quello che si chiude è stato indubbiamente un anno intenso in tutti i settori e quello della cultura e dell’istruzione non fanno eccezione. Siamo riusciti a portare avanti lo sviluppo dell’offerta museale sammarinese con il rinnovo del Museo della Seconda Torre, abbiamo presentato il progetto dell’Auditorium all’ex Cinema Turismo che ci garantirà una casa della cultura permanente e di alto livello, abbiamo attivato le Grandi Mostre in collaborazione con i più celebri musei italiani. Tra i tanti successi ottenuti mi piace però citare, la presentazione all’ UNESCO del libro Vita Sancti Marini per il progetto “Memory of The World”. L’ Università degli Studi della Repubblica di San Marino si conferma fiore all’occhiello del Paese e in tal senso lasciatemi citare il valore del completamento del percorso di accreditamento della nostra università al Processo di Bologna che la rende un Ateneo internazionale. Con i colleghi del Congresso di Stato abbiamo saputo far squadra su numerosi progetti, credo abbia particolare valore quello portato avanti insieme alla Segreteria di Stato Sanità per i sammarinesi che intendono affrontare il percorso di Studi in Medicina”.

Andrea Belluzzi, Segretario di Stato all’istruzione