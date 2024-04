San Marino. Ottimo esordio per Gabriel Tesini nell’European Talent Cup dello JuniorGP

In Gara1 il sammarinese rimonta dalla diciassettesima alla quinta posizione

Buona, anzi buonissima, la prima per Gabriel Tesini nell’European Talent Cup, categoria inserita nel FIM JuniorGP™? World Championship che ha preso il via nel weekend dal Misano World Circuit.

Per il pilota sammarinese, che nella passata stagione ha chiuso al 2° posto nel Campionato Italiano PreMoto3, si trattava del primo banco di prova in un campionato altamente competitivo come l’ETC che, negli anni, ha sfornato tanti talenti destinati al Motomondiale.

Grazie al sostegno del suo team AC Racing e anche grazie ai consigli del suo manager Alex De Angelis, Tesini si è messo in mostra sin dalle prime libere del fine settimane. Qualche problema nella Q2, quella riservata ai piloti con i migliori tempi, lo ha costretto a partire dalla 17esima casella di un’affollata griglia di partenza, a cui accedono 30 dei 40 piloti iscritti al campionato.

In Gara 1, giro dopo giro, il sammarinese ha costruito una grande rimonta che lo ha portato nel gruppetto alle spalle dei primi tre, concludendo con un ottimo 5° posto.

In Gara 2 c’erano tutti i presupposti per replicare, se non addirittura migliorare, ma alla Curva 2, dopo una partenza sprint che gli ha consentito di recuperare diverse posizioni, Tesini è stato toccato da un altro pilota ed è finito a terra nella carambola che ne è seguita.

“È stato bellissimo esordire nella categoria ETC dello JuniorGp – il commento di Gabriel -. In Gara 1 sono riuscito a fare una grande rimonta, risalendo dalla diciassettesima alla quinta posizione, mentre Gara 2, purtroppo, è finita dopo solo due curve. Sono comunque molto soddisfatto del risultato ottenuto all’esordio. Ringrazio di cuore la mia squadra, i miei sponsor, i miei coach, i tecnici dei Talenti Azzurri e tutte le persone che mi aiutano. Ora sono già proiettato alla prossima gara in Portogallo”.

“Sono contento e soddisfatto, come tutti i nostri tecnici, dell’esordio di Gabriel Tesini nello JuniorGp in ETC, dove ha colto un quinto posto con una rimonta furibonda, mostrando tutto il suo talento cristallino”, le parole di Alessandro Cassinari, team manager dell’AC Racing Team.

“Sono fiero e orgoglioso di tutto il weekend di Gabriel, ci ha fatto sognare – il commento di Alex De Angelis -. È vero che partiva con la gara di casa, ma è anche vero che era la prima esperienza, per lui, in una categoria così difficile come l’ETC dello JuniorGp, in cui ci sono tanti piloti che hanno più esperienza e che vanno forte, non a caso è l’ultima categoria prima del Motomondiale. Gabriel ha avuto anche qualche problema tecnico nelle prove che lo ha fatto partire indietro. In Gara 1 ha fatto una rimonta che nessuno di noi si sarebbe aspettato. In Gara 2 è stato toccato alla seconda curva, cose che succedono, soprattutto quando si parte indietro, ma anche lì era scattato con l’intenzione giusta, tant’è che aveva già recuperato 7 posizioni ed era nelle condizioni giuste per ripetere la prova di Gara 1. Complimenti a lui e a chi ha lavorato per lui. Da adesso in avanti sarà ancora più difficile nelle gare che non conosce, ma sappiamo che può farcela”.