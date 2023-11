SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE ACCENDE LA MAGIA DEL NATALE E BRINDA AD UN ANNO DI CRESCITA

Sabato l’accensione dell’albero e delle luminarie per dare il via alle attrazioni natalizie: l’antica giostra e la pista di pattinaggio gratuita

Si consolida il trend di crescita degli ultimi 10 mesi e si aggiungono 4 nuovi punti vendita

San Marino, 16 novembre 2023 – Sulle ali della crescita costante, San Marino Outlet Experience vola verso un Natale da sogno. ‘Switch on event’ è il claim scelto per le Feste 2023 e mille luci illumineranno la scena da sabato 18 novembre alle 17.00 con la cerimonia di accensione del grandioso albero di Natale e la partenza dei tanti eventi che accompagneranno i visitatori fino al 7 gennaio.

Sarà una festa indimenticabile lunga 50 giorni con l’antica giostra dell’800 che a grande richiesta torna anche quest’anno al Garden Plaza, a cui s’aggiungerà la pista di ghiaccio da 200 mq che attende le famiglie alla Event Plaza per una pattinata gratuita mano nella mano.

Quella allestita a San Marino Outlet Experience è l’unica pista di ghiaccio sul territorio che non prevede costi di ingresso. E poi le animazioni con le ballerine classiche a volteggiare lungo la shopping avenue.

Appuntamento quindi dalle 16.00 con la parata natalizia a cui seguirà alle 16.45 il magico intrattenimento di un balletto sulle note de “Lo Schiaccianoci”. Alle 17.00 una nuova esibizione della ballerina col suo principe e l’accensione del grande albero e delle luminarie daranno inizio alla magia del Natale.

Tutti i sabati di dicembre, poi, saranno organizzati workshop e laboratori gratuiti per bambini. Gli orari delle animazioni e la descrizione degli eventi sono disponibili sul sito sanmarinooutlet.com.

ANTEPRIMA CON BLACK FRIDAY E CYBER MONDAY

Dopo appena quattro giorni dagli eventi di apertura di Switch on Event arriva l’appuntamento con il Black Friday dal 22 novembre con sconti fino al 70% che si protrarranno fino al Cyber Monday del 27 novembre.

DIECI MESI DI CRESCITA PER SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE

Da gennaio a ottobre 2023 San Marino Outlet Experience ha registrato un incremento di vendite totali del 25%. Il confronto è con gli stessi dieci mesi del 2022 e anche sul fronte dell’incidenza Tax free c’è un incremento del 21%, con uno scontrino medio di 1050 €. Anche il segmento lusso è in grande progresso col LFL (like for like, misura l’incremento delle vendite degli stessi negozi presenti nel medesimo periodo) a +23% e lo scontrino medio salito a 669 €.

OBIETTIVO CENTRATO, PRIMA DEL 2024 GLI STORE SUPERERANNO QUOTA 50

Due nuovi brand, Guess e Ixos, hanno appena inaugurato le loro boutique a San Marino Outlet Experience, dove entro l’anno sono attese anche le aperture di Montura e Melby.

“La crescita è solida – commenta Veronica Foresti, Direttrice Marketing & Turismo San Marino Outlet Experience – perché accompagnata da un lavoro che tutta la struttura orienta alle relazioni internazionali con un team dedicato e in sinergia con lo Stato sammarinese. La Repubblica si sta guadagnando un suo spazio definito negli itinerari dello shopping, soddisfacendo una domanda che cresce in tutto il mondo. Nuovi brand che arriveranno in queste settimane impreziosiscono ulteriormente l’esperienza da vivere”.

